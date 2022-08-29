Инсайдер: «Торонто» отказался от украинца Святослава Михайлюка

Атакующий защитник клуба НБА «Торонто Рэпторс» украинский баскетболист Святослав Михайлюк покинет команду, сообщает, вопреки недавним слухам, обозреватель издания The Athletic Шэмс Чарания.

«Источники сообщают, что «Торонто Рэпторс» отказывается от защитника Святослава Михайлюка. Михайлюк, в настоящий момент выступающий за Украину на Евробаскете, ищет место для старта в другом клубе», – написал инсайдер в социальных сетях.

В минувшем сезоне Михайлюк принял участие в 56 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых в среднем набирал 4,6 очка, совершал 1,6 подбора и отдавал 0,8 результативной передачи. «Рэпторс» заняли пятое место в Восточной конференции. В плей-офф команда уступила «Филадельфии Сиксерс».