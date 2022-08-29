Остин Риверс — о Коби Брайанте: сегодня никто не сравнился бы с ним

Защитник команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Миннесота Тимбервулвз» американец Остин Риверс высказался о легендарном соотечественнике Коби Брайанте, трагически ушедшим из жизни в январе 2020 года.
«Ради интереса пересмотрел лучшие моменты Коби, и на сегодняшний день в игре нет того, кто бы сравнился с этим парнем. У некоторых игроков может быть пара вещей, как у него: работа ног, работа на средней дистанции – но далеко не весь его арсенал. Люди забывают, насколько атлетичным он был, а он был невероятным атлетом», – написал Риверс в социальных сетях.
Ранее стало известно, что Федеральный суд присяжных США постановил, что Лос-Анджелес должен заплатить вдове Коби Брайанта Ванессе $ 16 млн за распространение фотографий с места гибели её мужа и дочери.
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