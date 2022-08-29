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Сборная Турции объявила состав на Евробаскет-2022

Сборная Турции объявила состав на Евробаскет-2022
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Тренерский штаб сборной Турции опубликовал имена 12 игроков, которые представят национальную сборную на предстоящем чемпионате Европы, который пройдёт с 1 по 18 сентября.

В состав команды вошли три представителя НБА – это Алперен Шенгюн («Хьюстон Рокетс»), Джеди Осман («Кливленд Кавальерс») и Фуркан Коркмаз («Филадельфия Сиксерс»).

Состав сборной Турции: Алперен Шенгюн, Буграхан Тунджер, Джеди Осман, Эрджан Османи, Фуркан Коркмаз, Мелих Махмутоглу, Онуралп Битим, Садик Эмир Кабаджа, Сертач Шанлы, Шейн Ларкин, Шехмус Хазер, Йигитджан Сайбир.

Турнир примут сразу несколько стран: Германия, Грузия, Чехия и Италия. Турецкая команда сыграет в группе A, где компанию ей составят сборные Грузии, Испании, Болгарии, Бельгии и Черногории.

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