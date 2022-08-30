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В Суперлиге и женской Премьер-лиге введён потолок зарплат

В Суперлиге и женской Премьер-лиге введён потолок зарплат
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На очередном заседании исполкома Российской федерации баскетбола было принято решение ввести ограничение на зарплаты команд Суперлиги и женской Премьер-лиги.

В сезоне-2022/2023 правило будет действовать только для этих турниров.

Клубы женской Премьер-лиги могут тратить на зарплаты всех игроков команды не менее 14 и не более 100 миллионов рублей в год. Для команд Суперлиги ограничения от 12 до 50 миллионов.

Расчёт суммы заработной платы каждой из команд будет проводиться, начиная с периода дозаявок.

При этом, в случае превышения лимита клуб должен заплатить 10% от общей суммы затрат на заработную плату. Средства будут собираться и в дальнейшем распределяться между командами с самыми низкими бюджетами.

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