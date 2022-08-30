ФИБА объявила рейтинг сборных Евробаскета-2022. Сербия – 1-я, Украина – 20-я

ФИБА на своём официальном сайте представила рейтинг сборных-участниц предстоящему Чемпионата Европы 2022 года, который состоится с 1 по 18 сентября.



Сборная Сербии возглавляет рейтинг из 24-х команд и считается главным фаворитом турнира. Следом расположилась национальная команда Словении, действующий победитель Евробаскета. В 2017 году словенцы обыграли в финале турнира сербов. Замыкает тройку сборная Греции.



Украина расположилась на 20-м месте в рейтинге ФИБА.



1. Сербия

2. Словения

3. Греция

4. Литва

5. Франция

6. Германия

7. Испания

8. Италия

9. Турция

10. Финляндия

11. Хорватия

12. Чехия

13. Босния

14. Черногория

15. Польша

16. Грузия

17. Израиль

18. Венгрия

19. Бельгия

20. Украина

21. Эстония

22. Болгария

23. Великобритания

24. Нидерланды