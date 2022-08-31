Капитан Словении назвал предстоящий Евробаскет сильнейшим, несмотря на отсутствие России

Капитан сборной Словении Горан Драгич поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата Европы 2022 года. Напомним, словенцы являются действующими победителями турнира.



«Мы — цель для всех. Каждая команда хочет обыграть чемпионов Европы. Полагаю, это будет сильнейший чемпионат Европы из всех, и я с нетерпением жду игр. Нужно обыгрывать всех лучших. Никакого дополнительного давления на нас нет. Вся страна ждёт медали, и это наша цель. Мы должны набраться терпения и двигаться матч за матчем. Верю, что способны бороться за медали», — приводит слова Драгича Siol.



Евробаскет-2022 пройдёт с 1 по 18 сентября. Сборная России, в предыдущем розыгрыше турнира занявшая четвёртое место, не допущена до участия в международных соревнованиях.

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