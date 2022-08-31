Лука Дончич удивил немцев. Перед матчем он курил, пил колу и играл в карты

Разыгрывающий сборной Словении и «Даллас Маверикс» Лука Дончич был замечен за курением сигареты, сообщает немецкое издание Sueddeutsche Zeitung.



По информации источника, Лука Дончич накануне матча квалификации чемпионата мира – 2023 со сборной Германии был замечен в отеле с сигаретой и колой. Игрок проводил время за игрой в карты. Стоит отметить, что сборная Словении остановилась в одном отеле в Германией. Немецких журналистов удивило такое поведение звезды.



Словенцы проиграли немцам в отборочном матче со счётом 71:90, но Лука Дончич стал самым результативным игроком матча, набрав 23 очка, а также на его счету шесть подборов и пять передач.



С 1 по 18 сентября пройдёт чемпионат Европы по баскетболу. Сборная Словении является действующим победителем турнира.

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