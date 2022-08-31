Кто выиграет Евробаскет-2022?
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С 1 по 18 сентября в Германии, Грузии, Чехии и Италии пройдёт чемпионат Европы по баскетболу 2022 года. За победу поборются сборные 24 стран. Все команды, участвующие в соревнованиях, разделены на четыре группы по шесть коллективов. В плей-офф выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы. Действующим победителем Евробаскета (турнир проходил в 2017 году) является национальная команда Словении.
Матчи группового этапа пройдут с 1 по 8 сентября. Встречи стадии плей-офф начнутся 10 сентября.
Отметим, что многими специалистами в качестве главных фаворитов на медали называются сборные Сербии, Испании, Словении, Литвы, Греции и Франции.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и назвать победителя турнира.
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