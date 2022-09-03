Расписание матчей чемпионата Европы по баскетболу 3 сентября

С 1 по 18 сентября в Германии, Грузии, Чехии и Италии проходит чемпионат Европы по баскетболу 2022 года. Борьбу за медали ведут 24 национальные команды, которые оказались разделены на четыре группы по шесть коллективов. В раунд плей-офф выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей сегодняшнего дня.
Евробаскет-2022. Расписание матчей группового этапа 3 сентября
Группа A. (14:30 мск) Черногория – Бельгия
Группа D. (15:00) Финляндия – Польша
Группа C. (15:15) Великобритания – Хорватия
Группа B. (15:30) Германия – Босния и Герцеговина
Группа A. (17:15) Болгария – Турция
Группа C. (18:00) Эстония – Украина
Группа D. (18:30) Чехия – Сербия
Группа B. (18:45) Литва – Франция
Группа A. (20:00) Грузия – Испания
Группа B. (21:30) Венгрия – Словения
Группа C. (22:00) Греция – Италия
Группа D. (22:00) Нидерланды – Израиль
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