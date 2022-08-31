Команда НБА вернула цвета формы, в которых выступала до 1971 года
Поделиться
Баскетбольный клуб «Хьюстон Рокетс» представил комплект формы на следующий сезон, который выполнен в классических цветах команды.
Жёлто-зелёную расцветку «Рокетс» использовали до 1971 года, когда клуб базировался в Сан-Диего. После этого команда переехала в Хьюстон, а форма стала красно-жёлтой.
Новая форма – отсылка к первым годам существования клуба. В таких цветах команда выступала в 1967-1970 годах, тогда за «Рокетс» играли такие баскетболисты, как Кэлвин Мёрфи, Элвин Хэйс и Пэт Райли.
Напомним, новый сезон НБА начнётся 18 октября текущего года на паркете «Голден Стэйт Уорриорз». Матч всех звёзд НБА запланирован на 19 февраля 2023 года и состоится в Солт-Лейк-Сити. Плей-офф традиционно начнётся в апреле.
Комментарии
- 31 августа 2022
-
21:00
-
20:36
-
20:01
-
18:58
-
17:54
-
17:52
-
16:20
-
14:35
-
14:25
-
13:35
-
13:21
-
13:00
-
12:00
-
11:22
-
10:36
-
09:35
-
01:01
-
00:33
-
00:04
- 30 августа 2022
-
23:42
-
23:31
-
22:31
-
21:48
-
21:41
-
20:23
-
19:03
-
18:53
-
17:39
-
16:44
-
15:29
-
14:08
-
13:00
-
12:08
-
10:38
-
10:06
Партнерский контент