Команда НБА вернула цвета формы, в которых выступала до 1971 года

Баскетбольный клуб «Хьюстон Рокетс» представил комплект формы на следующий сезон, который выполнен в классических цветах команды.



Жёлто-зелёную расцветку «Рокетс» использовали до 1971 года, когда клуб базировался в Сан-Диего. После этого команда переехала в Хьюстон, а форма стала красно-жёлтой.



Новая форма – отсылка к первым годам существования клуба. В таких цветах команда выступала в 1967-1970 годах, тогда за «Рокетс» играли такие баскетболисты, как Кэлвин Мёрфи, Элвин Хэйс и Пэт Райли.



Напомним, новый сезон НБА начнётся 18 октября текущего года на паркете «Голден Стэйт Уорриорз». Матч всех звёзд НБА запланирован на 19 февраля 2023 года и состоится в Солт-Лейк-Сити. Плей-офф традиционно начнётся в апреле.