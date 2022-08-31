Никола Йокич и два игрока ЦСКА попали в заявку сборной Сербии на Евробаскет-2022

Тренерский штаб сборной Сербии объявил имена 12 игроков, которые представят национальную сборную на предстоящем чемпионате Европы.



Состав сборной Сербии:



Деян Давидовац (ЦСКА), Ваня Маринкович («Баскония»), Никола Калинич («Црвена Звезда»), Владимир Лучич («Бавария»), Душан Ристич («Фуэнлабрада»), Никола Йокич («Денвер Наггетс»), Неманья Недович («Црвена Звезда»), Марко Ягодич-Куриджа («Будучность»), Василие Мицич («Анадолу Эфес»), Марко Гудурич («Фенербахче»), Огнен Ярамаз («Бавария»), Никола Милутинов (ЦСКА).



Напомним, чемпионат Европы по баскетболу 2022 года пройдёт с 1 по 18 сентября. Турнир примут сразу несколько стран: Германия, Грузия, Чехия, Италия.



Сборная Сербии сыграет в группе D в Праге. В одну группу с сербской командой попали Финляндия, Чехия, Польша, Израиль и Нидерланды.