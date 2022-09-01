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Стив Керр: я бы хотел тренировать Янниса Адетокунбо

Стив Керр: я бы хотел тренировать Янниса Адетокунбо
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Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр рассказал, с каким игроком он хотел бы поработать в будущем.

«Я бы с удовольствием поработал с Яннисом Адетокунбо. Было бы здорово. Яннис — отличный баскетболист, но к тому же он, судя по всему, очень хороший человек», — приводит слова Керра Basket News.

Яннис Адетокунбо выступает за «Милуоки Бакс» с 2013 года. За это время греческий форвард однажды стал чемпионом НБА и два раза признавался самым ценным игроком сезона. Шесть раз Яннис принимал участие в Матче всех звёзд.

Стив Керр возглавляет «Голден Стэйт Уорриорз» с 2014 года. Он четырежды приводил калифорнийскую команду к чемпионскому титулу, в том числе и в минувшем сезоне. Всего Керр девять раз становился чемпионом НБА — пять раз в качестве игрока и четыре раза тренером.

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