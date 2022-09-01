Центровой ЦСКА не примет участия в первых матчах сборной Сербии на Евробаскете-2022
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Стало известно, что сербский центровой Никола Милутинов пропустит стартовые игры национальной команды на Евробаскете-2022.
«Он приедет, когда выздоровеет, через два-три дня. Вряд ли он сможет сыграть первые две игры, но после этого у нас выходной, и я надеюсь, что он приедёт в воскресенье утром, чтобы подготовиться к следующим играм», — приводит слова главного тренера команды Светислава Пешича Mozzart Sport.
Напомним, чемпионат Европы по баскетболу 2022 года пройдёт с 1 по 18 сентября. Турнир примут сразу несколько стран: Германия, Грузия, Чехия, Италия.
Сборная Сербии сыграет в группе D в Праге. В одну группу с сербской командой попали Финляндия, Чехия, Польша, Израиль и Нидерланды.
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