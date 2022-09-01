Чемпионат Европы по баскетболу — 2022: где смотреть матчи, какой канал покажет в России

С 1 по 18 сентября пройдёт чемпионат Европы по баскетболу-2022. Соревнования примут сразу несколько стран: Германия, Грузия, Чехия и Италия. За победу поборются 24 национальные команды, которые разделены на четыре группы по шесть коллективов. В раунд плей-офф выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы. Действующим победителем является национальная команда Словении.
В России зрители смогут следить за трансляциями на канале «МАТЧ! Арена». Сегодня будет показана игра между сборными Литвы и Словении в 18:10 мск, а также встреча сборных Франции и Германии в 21:40 мск.
Всего 1 сентября будет сыграно 6 матчей:
Группа A. (14:30 мск) Испания – Болгария
Группа B. (15:30) Босния и Герцеговина – Венгрия
Группа A. (17:15) Турция – Черногория
Группа B. (18:15) Словения – Литва
Группа A. (20:00) Бельгия – Грузия
Группа B. (21:30) Франция – Германия
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