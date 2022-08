Расписание чемпионата Европы по баскетболу — 2022

С 1 по 18 сентября состоится чемпионат Европы по баскетболу 2022 года. Турнир примут сразу несколько стран: соревнования пройдут в Германии, Грузии, Чехии и Италии. За победу поборются 24 национальные команды. Действующим победителем Евробаскета (турнир проходил в 2017 году) является национальная команда Словении.



Все команды, участвующие в чемпионате Европы по баскетболу – 2022, разделены на четыре группы по шесть коллективов. Каждая команда проведёт по пять матчей на групповом этапе. В раунд плей-офф выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы.



Список всех участников Евробаскета-2022:



Группа A: Бельгия, Грузия, Турция, Черногория, Болгария, Испания, Турция.



Группа B: Германия, Босния и Герцеговина, Франция, Венгрия, Словения, Литва.



Группа C: Италия, Великобритания, Греция, Хорватия, Эстония, Украина.



Группа D: Нидерланды, Польша, Сербия, Чехия, Финляндия, Израиль.



Евробаскет-2022. Расписание матчей группового этапа:

1 сентября

Группа A. (14:30 мск) Испания – Болгария

Группа B. (15:30) Босния и Герцеговина – Венгрия

Группа A. (17:15) Турция – Черногория

Группа B. (18:15) Словения – Литва

Группа A. (20:00) Бельгия – Грузия

Группа B. (21:30) Франция – Германия



2 сентября

Группа D. (15:00) Израиль – Финляндия

Группа C. (15:15) Украина – Великобритания

Группа C. (18:00) Хорватия – Греция

Группа D. (18:30) Польша – Чехия

Группа C. (22:00) Италия – Эстония

Группа D. (22:00) Сербия – Нидерланды



3 сентября

Группа A. (14:30) Черногория – Бельгия

Группа D. (15:00) Финляндия – Польша

Группа C. (15:15) Великобритания – Хорватия

Группа B. (15:30) Германия – Босния и Герцеговина

Группа A. (17:15) Болгария – Турция

Группа C. (18:00) Эстония – Украина

Группа D. (18:30) Чехия – Сербия

Группа B. (18:45) Литва – Франция

Группа A. (20:00) Грузия – Испания

Группа B. (21:30) Венгрия – Словения

Группа C. (22:00) Греция – Италия

Группа D. (22:00) Нидерланды – Израиль



4 сентября

Группа A. (14:30) Болгария – Черногория

Группа B. (15:30) Литва – Германия

Группа A. (17:15) Испания – Бельгия

Группа B. (18:45) Словения – Босния и Герцеговина

Группа A. (20:00) Турция – Грузия

Группа B. (21:30) Франция – Венгрия



5 сентября

Группа D. (15:00) Польша – Израиль

Группа C. (15:15) Хорватия – Эстония

Группа C. (18:00) Великобритания – Греция

Группа D. (18:30) Чехия – Нидерланды

Группа C. (22:00) Украина – Италия

Группа D. (22:00) Сербия – Финляндия



6 сентября

Группа A. (14:30) Бельгия – Турция

Группа D. (15:00) Нидерланды – Польша

Группа C. (15:15) Эстония – Великобритания

Группа B. (15:30) Босния и Герцеговина – Франция

Группа A. (17:15) Черногория – Испания

Группа C. (18:00) Греция – Украина

Группа B. (18:15) Венгрия – Литва

Группа D. (18:30) Финляндия – Чехия

Группа A. (20:00) Грузия – Болгария

Группа B. (21:30) Германия – Словения

Группа C. (22:00) Италия – Хорватия

Группа D. (22:00) Израиль – Сербия



7 сентября

Группа A. (14:30) Турция – Испания

Группа B. (16:30) Литва – Босния и Герцеговина

Группа A. (17:15) Болгария – Бельгия

Группа B. (18:15) Франция – Словения

Группа A. (20:00) Грузия – Черногория

Группа B. (21:30) Венгрия – Германия

Группа D. (15:00) Финляндия – Нидерланды



8 сентября

Группа C. (15:15) Хорватия – Украина

Группа C. (18:00) Эстония – Греция

Группа D. (18:30) Чехия – Израиль

Группа C. (22:00) Великобритания – Италия

Группа D. (22:00) Сербия – Польша

Матчи стадии плей-офф начнутся с 10 сентября.