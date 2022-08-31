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Расписание чемпионата Европы по баскетболу — 2022

Расписание чемпионата Европы по баскетболу — 2022
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С 1 по 18 сентября состоится чемпионат Европы по баскетболу 2022 года. Турнир примут сразу несколько стран: соревнования пройдут в Германии, Грузии, Чехии и Италии. За победу поборются 24 национальные команды. Действующим победителем Евробаскета (турнир проходил в 2017 году) является национальная команда Словении.

Все команды, участвующие в чемпионате Европы по баскетболу – 2022, разделены на четыре группы по шесть коллективов. Каждая команда проведёт по пять матчей на групповом этапе. В раунд плей-офф выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы.

Список всех участников Евробаскета-2022:

Группа A: Бельгия, Грузия, Турция, Черногория, Болгария, Испания, Турция.

Группа B: Германия, Босния и Герцеговина, Франция, Венгрия, Словения, Литва.

Группа C: Италия, Великобритания, Греция, Хорватия, Эстония, Украина.

Группа D: Нидерланды, Польша, Сербия, Чехия, Финляндия, Израиль.

Евробаскет-2022. Расписание матчей группового этапа:

1 сентября
Группа A. (14:30 мск) Испания – Болгария
Группа B. (15:30) Босния и Герцеговина – Венгрия
Группа A. (17:15) Турция – Черногория
Группа B. (18:15) Словения – Литва
Группа A. (20:00) Бельгия – Грузия
Группа B. (21:30) Франция – Германия

2 сентября
Группа D. (15:00) Израиль – Финляндия
Группа C. (15:15) Украина – Великобритания
Группа C. (18:00) Хорватия – Греция
Группа D. (18:30) Польша – Чехия
Группа C. (22:00) Италия – Эстония
Группа D. (22:00) Сербия – Нидерланды

3 сентября
Группа A. (14:30) Черногория – Бельгия
Группа D. (15:00) Финляндия – Польша
Группа C. (15:15) Великобритания – Хорватия
Группа B. (15:30) Германия – Босния и Герцеговина
Группа A. (17:15) Болгария – Турция
Группа C. (18:00) Эстония – Украина
Группа D. (18:30) Чехия – Сербия
Группа B. (18:45) Литва – Франция
Группа A. (20:00) Грузия – Испания
Группа B. (21:30) Венгрия – Словения
Группа C. (22:00) Греция – Италия
Группа D. (22:00) Нидерланды – Израиль

4 сентября
Группа A. (14:30) Болгария – Черногория
Группа B. (15:30) Литва – Германия
Группа A. (17:15) Испания – Бельгия
Группа B. (18:45) Словения – Босния и Герцеговина
Группа A. (20:00) Турция – Грузия
Группа B. (21:30) Франция – Венгрия

5 сентября
Группа D. (15:00) Польша – Израиль
Группа C. (15:15) Хорватия – Эстония
Группа C. (18:00) Великобритания – Греция
Группа D. (18:30) Чехия – Нидерланды
Группа C. (22:00) Украина – Италия
Группа D. (22:00) Сербия – Финляндия

6 сентября
Группа A. (14:30) Бельгия – Турция
Группа D. (15:00) Нидерланды – Польша
Группа C. (15:15) Эстония – Великобритания
Группа B. (15:30) Босния и Герцеговина – Франция
Группа A. (17:15) Черногория – Испания
Группа C. (18:00) Греция – Украина
Группа B. (18:15) Венгрия – Литва
Группа D. (18:30) Финляндия – Чехия
Группа A. (20:00) Грузия – Болгария
Группа B. (21:30) Германия – Словения
Группа C. (22:00) Италия – Хорватия
Группа D. (22:00) Израиль – Сербия

7 сентября
Группа A. (14:30) Турция – Испания
Группа B. (16:30) Литва – Босния и Герцеговина
Группа A. (17:15) Болгария – Бельгия
Группа B. (18:15) Франция – Словения
Группа A. (20:00) Грузия – Черногория
Группа B. (21:30) Венгрия – Германия
Группа D. (15:00) Финляндия – Нидерланды

8 сентября
Группа C. (15:15) Хорватия – Украина
Группа C. (18:00) Эстония – Греция
Группа D. (18:30) Чехия – Израиль
Группа C. (22:00) Великобритания – Италия
Группа D. (22:00) Сербия – Польша

Матчи стадии плей-офф начнутся с 10 сентября.

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