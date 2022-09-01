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Испания с разгромным счётом обыграла Болгарию в стартовом матче Евробаскета-2022

Испания с разгромным счётом обыграла Болгарию в стартовом матче Евробаскета-2022
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Сегодня, 1 сентября, стартовал чемпионат Европы по баскетболу — 2022. В первом матче турнира, который состоялся в Тбилиси (Грузия), сборная Испании уверенно обыграла национальную команду Болгарии со счётом 114:87 (28:17, 29:18, 32:31, 25:21).

Самым результативным игроком встречи стал Александар Везенков, который записал на свой счёт 26 очков. В команде Испании больше всех очков набрал Лоренцо Браун — 17.

Помимо игры между Испанией и Болгарии, в программе турнира на сегодня запланировано ещё пять матчей:

Группа B. (15:30) Босния и Герцеговина – Венгрия.
Группа A. (17:15) Турция – Черногория.
Группа B. (18:15) Словения – Литва.
Группа A. (20:00) Бельгия – Грузия.
Группа B. (21:30) Франция – Германия.

ЧЕ-2022 (м). Группа A. 1-й тур
01 сентября 2022, четверг. 14:30 МСК
Испания
Окончен
114 : 87
Болгария
Испания: Браун - 17, Эрнангомес - 16, Фернандес - 14, Эрнангомес - 13, Фернандес - 12, Гаруба - 10, Прадилья - 10, Брисуэла - 7, Диас - 5, Лопес-Аростеги - 5, Парра - 5, Саис
Болгария: Везенков - 26, Иванов - 16, Костов - 13, Стойлов - 12, Маринов - 9, Бост - 6, Димитров - 5, Алипиев, Иванов, Карамфилов, Симеонов, Янев
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