Испания с разгромным счётом обыграла Болгарию в стартовом матче Евробаскета-2022

Сегодня, 1 сентября, стартовал чемпионат Европы по баскетболу — 2022. В первом матче турнира, который состоялся в Тбилиси (Грузия), сборная Испании уверенно обыграла национальную команду Болгарии со счётом 114:87 (28:17, 29:18, 32:31, 25:21).

Самым результативным игроком встречи стал Александар Везенков, который записал на свой счёт 26 очков. В команде Испании больше всех очков набрал Лоренцо Браун — 17.

Помимо игры между Испанией и Болгарии, в программе турнира на сегодня запланировано ещё пять матчей:



Группа B. (15:30) Босния и Герцеговина – Венгрия.

Группа A. (17:15) Турция – Черногория.

Группа B. (18:15) Словения – Литва.

Группа A. (20:00) Бельгия – Грузия.

Группа B. (21:30) Франция – Германия.