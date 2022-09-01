Сборная Словении добиралась на предстоящий матч ЧЕ-2022 с литовцами на такси. Видео

Сегодня, 1 сентября, состоится встреча Евробаскета-2022 между участниками группы B — сборными Словении и Литвы. Она начнётся в 18:15 мск. Занимательно, что баскетболисты словенской сборной оказались вынуждены добираться до арены на такси, так как командный автобус долгое время никак не мог приехать на базу. В итоге в тренерском штабе сборной приняли решение отправиться на предстоящий матч на такси. Как рассказал в своих соцсетях капитан словенцев Горан Драгич, команда ждала автобус 20 минут, после чего и было решено поймать такси.

Сборная Словении добирается на матч с литовцами на такси:

Напомним, чемпионат Европы по баскетболу-2022 начался сегодня. Соревнования, которые продлятся до 18 сентября, будут проходить на территории сразу нескольких государств: Германии, Грузии, Чехии и Италии.