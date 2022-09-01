На матче-открытии чемпионата Европы по баскетболу в Тбилиси были почти пустые трибуны
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С 1 по 18 сентября проходит чемпионат Европы по баскетболу – 2022. Соревнования проводятся на территории сразу нескольких стран: Германии, Грузии, Чехии и Италии.
Матч-открытие турнира состоялся сегодня, 1 сентября. Между собой встречались национальные команды Испании и Болгарии. Победу с крупным счётом одержали испанские баскетболисты — 114:87 (28:17, 29:18, 32:31, 25:21). Примечательно, что зрителей на матче-открытии было немного. Во время трансляции можно было заметить практически пустые трибуны.
Напомним, за победу на Евробаскете-2022 борются 24 сборные, которые разделены на четыре группы по шесть коллективов. В раунд плей-офф выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы.
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