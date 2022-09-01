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Сборная Турции победила национальную команду Черногории на Евробаскете-2022

Сборная Турции победила национальную команду Черногории на Евробаскете-2022
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Завершился матч чемпионата Европы 2022 года между сборными Турции и Черногории. Встреча состоялась в Тбилиси и завершилась со счётом 72:68 (14:18, 27:13, 12:20, 19:17) в пользу баскетболистов национальной команды Турции. Команды выступают в группе A.

Самым результативным игроком в составе победителей был Шейн Ларкин. В его активе 18 очков. В составе сборной Черногории лучшую результативность продемонстрировал Боян Дублевич. На его счету также 18 очков.

В следующем туре баскетболисты сборной Турции сыграют с национальной командой Болгарии. Матч пройдёт 3 сентября. Черногорцы в следующем туре встретятся со сборной Бельгии. Этот матч пройдёт также 3 сентября.

Встречи стадии плей-офф начнутся 10 сентября.

ЧЕ-2022 (м). Группа A. 1-й тур
01 сентября 2022, четверг. 17:15 МСК
Турция
Окончен
72 : 68
Черногория
Турция: Ларкин - 18, Осман - 15, Шенгюн - 12, Коркмаз - 9, Махмутоглу - 9, Хазер - 4, Шанлы - 4, Сайбир - 1, Битим, Кабаджа, Османи, Тунджер
Черногория: Дублевич - 18, Симонович - 13, Перри - 8, Радович - 8, Попович - 7, Михайлович - 6, Вучелич - 4, Радончич - 4, Дробняк, Илич, Николич, Павличевич
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