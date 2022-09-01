Сборная Турции победила национальную команду Черногории на Евробаскете-2022

Завершился матч чемпионата Европы 2022 года между сборными Турции и Черногории. Встреча состоялась в Тбилиси и завершилась со счётом 72:68 (14:18, 27:13, 12:20, 19:17) в пользу баскетболистов национальной команды Турции. Команды выступают в группе A.

Самым результативным игроком в составе победителей был Шейн Ларкин. В его активе 18 очков. В составе сборной Черногории лучшую результативность продемонстрировал Боян Дублевич. На его счету также 18 очков.

В следующем туре баскетболисты сборной Турции сыграют с национальной командой Болгарии. Матч пройдёт 3 сентября. Черногорцы в следующем туре встретятся со сборной Бельгии. Этот матч пройдёт также 3 сентября.

Встречи стадии плей-офф начнутся 10 сентября.