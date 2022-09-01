Сборная Турции победила национальную команду Черногории на Евробаскете-2022
Поделиться
Завершился матч чемпионата Европы 2022 года между сборными Турции и Черногории. Встреча состоялась в Тбилиси и завершилась со счётом 72:68 (14:18, 27:13, 12:20, 19:17) в пользу баскетболистов национальной команды Турции. Команды выступают в группе A.
Самым результативным игроком в составе победителей был Шейн Ларкин. В его активе 18 очков. В составе сборной Черногории лучшую результативность продемонстрировал Боян Дублевич. На его счету также 18 очков.
В следующем туре баскетболисты сборной Турции сыграют с национальной командой Болгарии. Матч пройдёт 3 сентября. Черногорцы в следующем туре встретятся со сборной Бельгии. Этот матч пройдёт также 3 сентября.
Встречи стадии плей-офф начнутся 10 сентября.
ЧЕ-2022 (м). Группа A. 1-й тур
01 сентября 2022, четверг. 17:15 МСК
Турция
Окончен
72 : 68
Черногория
Турция: Ларкин - 18, Осман - 15, Шенгюн - 12, Коркмаз - 9, Махмутоглу - 9, Хазер - 4, Шанлы - 4, Сайбир - 1, Битим, Кабаджа, Османи, Тунджер
Черногория: Дублевич - 18, Симонович - 13, Перри - 8, Радович - 8, Попович - 7, Михайлович - 6, Вучелич - 4, Радончич - 4, Дробняк, Илич, Николич, Павличевич
Комментарии
- 1 сентября 2022
-
19:59
-
19:07
-
19:00
-
18:55
-
17:36
-
17:17
-
17:16
-
16:16
-
15:24
-
14:56
-
13:10
-
13:01
-
12:32
-
11:43
-
10:42
-
10:16
-
09:51
-
09:12
-
07:00
-
01:13
- 31 августа 2022
-
23:56
-
22:51
-
21:52
-
21:32
-
21:00
-
20:36
-
20:01
-
18:58
-
17:54
-
17:52
-
16:20
-
14:35
-
14:25
-
13:35
-
13:21
Партнерский контент