Донован Митчелл определился с новым клубом
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«Юта Джаз» и «Кливленд Кавальерс» договорились об обмене защитника Донована Митчелла. Об этом рассказал инсайдер Эдриан Войнаровски, разместив соответствующий пост в своих социальных сетях.
Как рассказал Войнаровски, «Джаз» в результате сделки получат разыгрывающего Коллина Секстона, форварда Лаури Маркканена, атакующего защитника Очаи Агбаджи, а также три незащищённых драфт-пика первого раунда и два обмена пиками.
Донован Митчелл провёл в составе «Джаз» уже пять сезонов, в которых набирал в среднем за игру 23,9 очка, совершал 4,2 подбора и отдавал 4,5 результативной передачи.
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