Сборная Германии обыграла национальную команду Франции на Евробаскете-2022

Сборная Германии одержала победу в матче 1-го тура чемпионата Европы по баскетболу — 2022 над командой Франции. Встреча прошла в Кёльне (Германия) и завершилась со счётом 76:63 в пользу немецких баскетболистов.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Йоханнес Тиман, набравший 14 очков. Ещё по 13 очков на свой счёт записали Нильс Гиффей и Маодо Ло. В составе сборной Франции отличился Гершон Ябуселе, набравший 18 очков.



Сборная Германии во 2-м туре группового этапа сыграет с командой Боснии и Герцеговины. Матч состоится 3 сентября, начало встречи — в 15:30 мск.



Сборная Франции в следующем туре будет противостоять национальной команде Литвы. Встреча также пройдёт 3 сентября, начало — в 18:45 мск.