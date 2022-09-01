Сборная Германии обыграла национальную команду Франции на Евробаскете-2022
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Сборная Германии одержала победу в матче 1-го тура чемпионата Европы по баскетболу — 2022 над командой Франции. Встреча прошла в Кёльне (Германия) и завершилась со счётом 76:63 в пользу немецких баскетболистов.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Йоханнес Тиман, набравший 14 очков. Ещё по 13 очков на свой счёт записали Нильс Гиффей и Маодо Ло. В составе сборной Франции отличился Гершон Ябуселе, набравший 18 очков.
Сборная Германии во 2-м туре группового этапа сыграет с командой Боснии и Герцеговины. Матч состоится 3 сентября, начало встречи — в 15:30 мск.
Сборная Франции в следующем туре будет противостоять национальной команде Литвы. Встреча также пройдёт 3 сентября, начало — в 18:45 мск.
ЧЕ-2022 (м). Группа B. 1-й тур
01 сентября 2022, четверг. 21:30 МСК
Франция
Окончен
63 : 76
Германия
Франция: Ябуселе - 18, Гобер - 11, Пуарье - 8, Фурнье - 7, Маледон - 6, Эртель - 6, Луваву-Кабарро - 5, Тарпей - 2, Альбиси, М'Байе, Окобо, Фалль
Германия: Тиман - 14, Гиффей - 13, Ло - 13, Шрёдер - 11, Вагнер - 8, Тайс - 8, Фойгтман - 6, Уэйлер-Бэбб - 3, Вольфарт-Боттерман, Зенгфельдер, Обст, Холлац
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