Результаты матчей чемпионата Европы по баскетболу 1 сентября
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1 сентября начался чемпионат Европы по баскетболу – 2022. В первый день соревнований было сыграно шесть матчей. В борьбу на турнире вступили команды, выступающие в группах A и B.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами первого игрового дня.
Группа A. Испания — Болгария — 114:87.
Группа B. Босния и Герцеговина – Венгрия — 95:85.
Группа A. Турция – Черногория — 72:68.
Группа B. Словения – Литва — 92:85.
Группа A. Бельгия – Грузия — 79:76.
Группа B. Франция – Германия — 63:76.
Напомним, Евробаскет-2022 принимают сразу несколько стран: Германия, Грузия, Чехия и Италия. За победу борются 24 национальные команды, которые разделены на четыре группы по шесть коллективов. В раунд плей-офф выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы.
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