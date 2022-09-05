Расписание матчей чемпионата Европы по баскетболу 5 сентября

С 1 по 18 сентября в Германии, Грузии, Чехии и Италии проходит чемпионат Европы по баскетболу 2022 года. За медали борются сборные из 24 стран. Все команды разделены на четыре группы по шесть коллективов. В раунд плей-офф выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей сегодняшнего дня.

Евробаскет-2022. Расписание матчей группового этапа 5 сентября:

Группа D. (15:00) Польша – Израиль

Группа C. (15:15) Хорватия – Эстония

Группа C. (18:00) Великобритания – Греция

Группа D. (18:30) Чехия – Нидерланды

Группа C. (22:00) Украина – Италия

Группа D. (22:00) Сербия – Финляндия.

Напомним, матчи раунда плей-офф начнутся с 10 сентября.