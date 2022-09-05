Расписание матчей чемпионата Европы по баскетболу 5 сентября
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С 1 по 18 сентября в Германии, Грузии, Чехии и Италии проходит чемпионат Европы по баскетболу 2022 года. За медали борются сборные из 24 стран. Все команды разделены на четыре группы по шесть коллективов. В раунд плей-офф выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей сегодняшнего дня.
Евробаскет-2022. Расписание матчей группового этапа 5 сентября:
Группа D. (15:00) Польша – Израиль
Группа C. (15:15) Хорватия – Эстония
Группа C. (18:00) Великобритания – Греция
Группа D. (18:30) Чехия – Нидерланды
Группа C. (22:00) Украина – Италия
Группа D. (22:00) Сербия – Финляндия.
Напомним, матчи раунда плей-офф начнутся с 10 сентября.
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