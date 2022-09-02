Вячеслав Бобров: у сборной Украины есть силы прыгнуть выше на Евробаскете-2022

Баскетболист национальной команды Украины Вячеслав Бобров поделился ожиданиями от предстоящего выступления на чемпионате Европы по баскетболу 2022 года.

«Очень хочется повторить последний Евробаскет – выйти из группы и пройти дальше, чем в прошлый раз. Будем стараться. Я считаю, что для нас хорошая позиция: показать, что нас недооценивают. Да, мы не самая сильная команда на турнире, но у нас есть резерв, очень хорошие ребята – все 12 игроков, которые играли на хорошем уровне.

Хочется всех удивить. Выстрелить и пройти дальше. Показать, что результаты матчей квалификации на ЧМ – это не наш показатель. У нас есть силы прыгнуть выше», —сказал Бобров на канале Федерации баскетбола Украины в YouTube.



Первый матч на Евробаскете-2022 украинцы сыграют с национальной командой Великобритании. Он состоится сегодня, 2 сентября, и начнётся в 15:15 мск.