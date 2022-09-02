Сборная Израиля в овертайме вырвала победу в матче с Финляндией на Евробаскете-2022
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Завершился матч чемпионата Европы – 2022, по ходу которого в Праге встречались сборные Финляндии и Израиля. Победу со счётом 89:87 (16:27, 24:13, 21:18, 18:21, ОТ 10:8), добытую в овертайме, одержали баскетболисты национальной команды Израиля.
Самым результативным игроком в составе победителей стал защитник Дени Авдия, на счету которого 23 очка. Лучшую результативность в составе финской команды показал Лаури Маркканен (33).
В следующем туре баскетболисты сборной Израиля сыграют со сборной Нидерландов. Этот матч пройдёт 3 сентября и начнётся в 22:00 мск. Сборная Финляндии в следующем туре встретится с национальной командой Польши. Матч состоится также завтра, 3 сентября, и начнётся в 15:00 мск.
ЧЕ-2022 (м). Группа D. 1-й тур
02 сентября 2022, пятница. 15:00 МСК
Израиль
Окончен
89 : 87
ОТ
Финляндия
Израиль: Авдия - 23, Гинат - 13, Леви - 10, Пнини - 10, Коэн - 9, Блатт - 8, Менко - 8, Мекель - 6, Зусман - 2, Залмансон, Мадар, Соркин
Финляндия: Маркканен - 33, Мадсен - 13, Маджуни - 11, Копонен - 7, Салин - 6, Валтонен - 5, Янтунен - 4, Кантонен - 3, Палми - 3, Хафф - 2, Литтл, Сеппяля
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