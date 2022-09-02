Сборная Израиля в овертайме вырвала победу в матче с Финляндией на Евробаскете-2022

Завершился матч чемпионата Европы – 2022, по ходу которого в Праге встречались сборные Финляндии и Израиля. Победу со счётом 89:87 (16:27, 24:13, 21:18, 18:21, ОТ 10:8), добытую в овертайме, одержали баскетболисты национальной команды Израиля.



Самым результативным игроком в составе победителей стал защитник Дени Авдия, на счету которого 23 очка. Лучшую результативность в составе финской команды показал Лаури Маркканен (33).



В следующем туре баскетболисты сборной Израиля сыграют со сборной Нидерландов. Этот матч пройдёт 3 сентября и начнётся в 22:00 мск. Сборная Финляндии в следующем туре встретится с национальной командой Польши. Матч состоится также завтра, 3 сентября, и начнётся в 15:00 мск.