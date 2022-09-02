Форвард «Юты» Богданович: Евробаскет-2022 — мой последний турнир за сборную Хорватии

Форвард «Юты» и сборной Хорватии Боян Богданович сообщил, что чемпионат Европы 2022 года станет его последним турниром в составе национальной команды.



«Хорватия уже точно не сыграет на чемпионате мира в следующем году. Судя по текущему положению дел, наш следующий большой международный турнир состоится через три года, а я к этому времени буду уже в приличном возрасте. Так что, полагаю, Евробаскет — мой последний турнир в составе сборной, последние игры за национальную команду», — приводит слова 33-летнего форварда BasketNews.



На Евробаскете-2022 сборная Хорватии попала в группу с Украиной, Великобританией, Эстонией, Италией и Грецией.



В стартовой игре турнира хорваты сыграют со сборной Греции 2 сентября.