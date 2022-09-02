Главный тренер сборной Украины прокомментировал победу над Великобританией

Главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис высказался о победе своих подопечных в матче со сборной Великобритании. Напомним, встреча завершилась победой украинцев со счётом 90:61.
«Финальный результат, большая разница в счёте, может быть, не совсем объективно показывает уровень нашего преимущества. Великобритания – действительно хорошая команда. У нас было много информации по их предыдущим матчам, где они играли против Латвии и Бельгии.
У нас была эта информация, но всегда важно быть сосредоточенным не на том, против кого ты играешь, какие имена, страны, клубы. Главное — фокусироваться на собственной работе.
Думаю, мы проделали хорошую работу. Есть много вещей, на которые мы ещё можем повлиять, но в целом мы доминировали, двигались шаг за шагом.
Спасибо игрокам. Они подошли к этой игре очень серьёзно, как и вся команда. В нашей команде много баскетболистов, для которых этот чемпионат первый в карьере.
Мы проделали хорошую работу, но это уже в прошлом. Теперь фокусируемся на следующих играх, на следующих соперниках», — сказал Айнарс Багатскис на пресс-конференции после матча.
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