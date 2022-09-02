Сборная Греции обыграла национальную команду Хорватии на Евробаскете-2022
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Сборная Греции одержала победу в матче 1-го тура чемпионата Европы по баскетболу — 2022 над командой Хорватии. Встреча прошла в Милане (Италия) и завершилась со счётом 89:85 в пользу греческих баскетболистов.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Яннис Адетокунбо, набравший 27 очков. Столько же очков на свой счёт записал Тайлер Дорси. В составе сборной Хорватии отличился Джалин Смит, набравший 23 очка.
Сборная Хорватии во втором туре группового этапа сыграет с командой Великобритании. Матч состоится 3 сентября, начало встречи — в 15:15 мск.
Сборная Греции в следующем туре будет противостоять национальной команде Италии. Встреча также пройдёт 3 сентября, начало — в 22:00 мск.
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