Украинский баскетболист заявил, что НБА запрещает помогать ВСУ

Центровой сборной Украины и «Сакраменто Кингз» Алексей Лень рассказал о благотворительном фонде «Надежда для Украины», который он учредил совместно со Святославом Михайлюком.



«В общей сложности мы собрали больше $ 300 тысяч. Фонд не может донатить ВСУ, так как НБА расценивает такие перечисления как помощь военным действиям. В основном мы концентрировалось на заботе о переселенцах. Это еда, одежда, медикаменты. Семья помогала людям переселяться.



Что касается поддержки, то владелец «Сакраменто» и мои партнёры помогали. НБА тоже умножала взносы. Условно, если кто-то жертвовал $ 10 тысяч, лига добавляла сверху ещё столько же. Одним из первых фонду помог босниец Нуркич, который играет за «Портленд», а недавно нашей инициативой интересовался итальянец Данило Галлинари, недавно перешедший в «Бостон», — приводит слова Леня football24.ua.