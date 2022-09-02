Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Украинский баскетболист заявил, что НБА запрещает помогать ВСУ

Украинский баскетболист заявил, что НБА запрещает помогать ВСУ
Комментарии

Центровой сборной Украины и «Сакраменто Кингз» Алексей Лень рассказал о благотворительном фонде «Надежда для Украины», который он учредил совместно со Святославом Михайлюком.

«В общей сложности мы собрали больше $ 300 тысяч. Фонд не может донатить ВСУ, так как НБА расценивает такие перечисления как помощь военным действиям. В основном мы концентрировалось на заботе о переселенцах. Это еда, одежда, медикаменты. Семья помогала людям переселяться.

Что касается поддержки, то владелец «Сакраменто» и мои партнёры помогали. НБА тоже умножала взносы. Условно, если кто-то жертвовал $ 10 тысяч, лига добавляла сверху ещё столько же. Одним из первых фонду помог босниец Нуркич, который играет за «Портленд», а недавно нашей инициативой интересовался итальянец Данило Галлинари, недавно перешедший в «Бостон», — приводит слова Леня football24.ua.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022