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Сербия обыграла сборную Нидерландов в 1-м туре Евробаскета, Йокич набрал 19 очков

Сербия обыграла сборную Нидерландов в 1-м туре Евробаскета, Йокич набрал 19 очков
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Сборная Сербии одержала победу в матче 1-го тура чемпионата Европы по баскетболу 2022 года над национальной командой Нидерландов. Встреча состоялась в Праге и завершилась со счётом 100:76 в пользу сербских баскетболистов.

Самым результативным игроком матча стал нидерландец Ворти де Йонг, набравший 28 очков. В составе победителей лучшие показатели у лидера сборной Николы Йокича, который набрал 19 очков, совершил шесть подборов и отдал четыре результативные передачи. Партнёр Йокича по команде Василие Мицич набрал 15 очков и отметился 12 передачами.

Во 2-м туре сборная Сербии сыграет с национальной командой Чехии, матч состоится 3 сентября.

Нидерландам в этот же день предстоит сыграть со сборной Израиля.

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