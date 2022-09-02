Сербия обыграла сборную Нидерландов в 1-м туре Евробаскета, Йокич набрал 19 очков
Поделиться
Сборная Сербии одержала победу в матче 1-го тура чемпионата Европы по баскетболу 2022 года над национальной командой Нидерландов. Встреча состоялась в Праге и завершилась со счётом 100:76 в пользу сербских баскетболистов.
Самым результативным игроком матча стал нидерландец Ворти де Йонг, набравший 28 очков. В составе победителей лучшие показатели у лидера сборной Николы Йокича, который набрал 19 очков, совершил шесть подборов и отдал четыре результативные передачи. Партнёр Йокича по команде Василие Мицич набрал 15 очков и отметился 12 передачами.
Во 2-м туре сборная Сербии сыграет с национальной командой Чехии, матч состоится 3 сентября.
Нидерландам в этот же день предстоит сыграть со сборной Израиля.
Новость по темеИгрок сборной Чехии: Йокича определённо можно закрыть
Комментарии
- 3 сентября 2022
-
00:49
-
00:39
-
00:28
-
00:25
-
00:22
-
00:08
- 2 сентября 2022
-
23:56
-
23:55
-
23:49
-
23:43
-
23:40
-
23:39
-
23:05
-
22:26
-
22:01
-
22:00
-
20:26
-
20:00
-
19:30
-
19:12
-
17:51
-
17:26
-
17:16
-
17:00
-
16:58
-
16:14
-
15:57
-
15:55
-
15:49
-
15:15
-
15:11
-
14:34
-
14:14
-
13:59
-
13:11
Партнерский контент