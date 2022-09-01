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Игрок сборной Чехии: Йокича определённо можно закрыть

Игрок сборной Чехии: Йокича определённо можно закрыть
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Центровой «Барселоны» и сборной Чехии по баскетболу Ян Веселы поделился ожиданиями от матча со сборной Сербии, который состоится в субботу в рамках группового этапа чемпионата Европы по баскетболу.

«Они будут постоянно играть через него (Николу Йокича. – Прим. «Чемпионата») и зависеть от того, как он будет реализовывать трёхочковые. Его определённо можно закрыть. Посмотрим, что мы сможем сделать в субботу», – приводит слова Веселы портал Basket News.

Напомним, чемпионат Европы по баскетболу 2022 года пройдёт с 1 по 18 сентября. Турнир примут сразу несколько стран: Германия, Грузия, Чехия, Италия.

Матч между Сербией и Чехией пройдёт 3 сентября в Праге и начнётся в 18:30 мск. В группе D, помимо Сербии и Чехии, выступают также Польша, Финляндия, Израиль и Нидерланды.

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