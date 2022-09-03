Победа над Великобританией стала для Украины крупнейшей в финальных турнирах Евробаскетов

Сборная Украины в 1-м туре чемпионата Европы 2022 года разгромила национальную команду Великобритании со счётом 90:61.



Победа с разницей в 29 очков стала для украинцев самой крупной в финальных турнирах чемпионата Европы. Предыдущий рекорд был установлен на Евробаскете-2017, там была обыграна сборная Израиля с разницей в 24 очка.



Чемпионат Европы-2022 проходит с 1 по 18 сентября в четырёх странах: Германии, Грузии, Чехии, Италии. В плей-офф выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы.



Сборная Украины попала в группу C, где вместе с ней выступают национальные команды Великобритании, Хорватии, Эстонии, Греции и Италии. Во втором туре Евробаскета-2022 украинцам предстоит сыграть со сборной Эстонии.

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