Главный тренер сборной Турции: в Тбилиси очень плохая атмосфера на матчах Евробаскета

Главный тренер сборной Турции Эргин Атаман в очередной раз раскритиковал организацию чемпионата Европы 2022 года за плохую посещаемость на играх. В частности, специалист отметил проблемы в Тбилиси.



«У нас большая цель на этом турнире, и, чтобы достичь её, мы должны минимизировать свои ошибки. Хочу, чтобы моя команда играла хорошо. Нужно больше гибкости и в нападении, и в обороне. Допускаю, что в первой игре могло сказаться волнение от старта турнира. Кроме того, дело может быть в недостатке концентрации, потому что здесь, в Тбилиси, очень плохая атмосфера на матчах. Зрителей нет, за исключением игр Грузии. Но нам удалось стартовать с победы», — приводит слова Атамана Eurohoops.



В первом туре чемпионата Европы сборная Турции обыграла команду Черногории со счётом 72:68. Во втором туре турки сыграют со сборной Болгарии. Матч состоится сегодня, 3 сентября.

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