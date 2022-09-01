Тренер сборной Турции извинился перед страной за игру команды в матче с Черногорией

Главный тренер сборной Турции Эргин Атаман остался недоволен игрой своей команды в матче с баскетболистами сборной Черногории в 1-м туре чемпионата Европы по баскетболу 2022 года. Напомним, победу со счётом 72:68 добыли турки.

«Заслужили ли мы победу в матче? Я так не думаю. Единственный позитив для команды заключается в том, что мы начали Евробаскет с победы. Дублевич буквально убил нас. Я приношу извинения перед всей Турцией за тот баскетбол, в который мы играли», — приводит слова Атамана Gazzetta.gr.

Самым результативным игроком в составе победителей был Шейн Ларкин. В его активе 18 очков. В составе сборной Черногории лучшую результативность продемонстрировал Боян Дублевич. На его счету также 18 очков.

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