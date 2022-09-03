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Сербия во главе с Йокичем уверенно обыграла Чехию во 2-м туре Евробаскета-2022

Сербия во главе с Йокичем уверенно обыграла Чехию во 2-м туре Евробаскета-2022
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Сборная Сербии одержала уверенную победу в матче 2-го тура чемпионата Европы по баскетболу среди мужчин — 2022 над национальной командой Чехии. Встреча состоялась в Праге (Чехия) и завершилась со счётом 81:68 (20:15, 23:10, 17:24, 21:19) в пользу сербских баскетболистов.

Самым результативным игроком в составе победителей этого матча стал Никола Йокич, набравший 18 очков. В составе сборной Чехии лучшие показатели у Войтеха Грубана и Вита Крейчи, которые записали в актив по 13 очков.

В 3-м туре сборная Сербии сыграет с национальной командой Финляндии. Матч состоится 5 сентября в 22:00 мск. Чехии в этот же день предстоит встретиться со сборной Нидерландов. Начало противостояния — в 18:30 мск.

ЧЕ-2022 (м). Группа D. 2-й тур
03 сентября 2022, суббота. 18:30 МСК
Чехия
Окончен
68 : 81
Сербия
Чехия: Грубан - 13, Крейчи - 13, Петерка - 11, Ауда - 8, Балвин - 8, Кизлинк - 5, Сегнал - 5, Йелинек - 3, Веселы - 2, Богачик, Кржиж
Сербия: Йокич - 18, Мицич - 13, Маринкович - 11, Калинич - 10, Гудурич - 8, Лучич - 6, Ярамаз - 5, Ристич - 4, Давидовац - 2, Недович - 2, Ягодич-Куриджа - 2
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