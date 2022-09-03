Сербия во главе с Йокичем уверенно обыграла Чехию во 2-м туре Евробаскета-2022

Сборная Сербии одержала уверенную победу в матче 2-го тура чемпионата Европы по баскетболу среди мужчин — 2022 над национальной командой Чехии. Встреча состоялась в Праге (Чехия) и завершилась со счётом 81:68 (20:15, 23:10, 17:24, 21:19) в пользу сербских баскетболистов.



Самым результативным игроком в составе победителей этого матча стал Никола Йокич, набравший 18 очков. В составе сборной Чехии лучшие показатели у Войтеха Грубана и Вита Крейчи, которые записали в актив по 13 очков.

В 3-м туре сборная Сербии сыграет с национальной командой Финляндии. Матч состоится 5 сентября в 22:00 мск. Чехии в этот же день предстоит встретиться со сборной Нидерландов. Начало противостояния — в 18:30 мск.