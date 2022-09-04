Испания впервые в истории выиграла все четверти в двух стартовых матчах Евробаскета

Мужская сборная Испании впервые в истории выиграла все четверти в двух стартовых матчах чемпионата Европы по баскетболу.

В 1-м туре испанцы одержали разгромную победу над национальной командой Болгарии со счётом 114:87 (28:17, 29:18, 32:31, 25:21), а во 2-м туре обыграли сборную Грузии. Матч проходил в Тбилиси и завершился со счётом 90:64 (18:16, 22:15, 31:16, 19:17). Таким образом, испанцы пока не проиграли на турнире ни в одной четверти.

В следующем туре баскетболисты сборной Испании сыграют с национальной командой Бельгии. Матч пройдёт сегодня, 4 сентября. Начало противостояния — в 17:15 мск.

Чемпионат Европы по баскетболу 2022 года проходит с 1 по 18 сентября сразу в нескольких странах: Германии, Грузии, Чехии, Италии.