Лука Дончич ответил критикам, упрекнувшим его в плохой форме. Фото стало вирусным

Главная звезда сборной Словении по баскетболу, игрок «Даллас Маверикс» Лука Дончич отреагировал на критику.



На старте Евробаскета в прессе и в болельщицкой среде много обсуждалось, что Дончич плохо готов физически, ожирел, курит и пьёт колу. Однако словенцы успешно начали выступления на чемпионате Европы, обыграв Литву (92:85) и Венгрию (103:88). В первой игре Лука стал вторым в команде по системе «гол+пас» (14 очков, 10 передач) после центрового Майка Тоби (24+1), с венграми – лучшим по результативности (20+7).



Дончич выложил у себя на странице фотографию, на которой стойкой со сжатыми кулаками дал своеобразный ответ всем критикам. Фото распространяется в соцсетях, став вирусным.

Фото: FIBA

В следующем туре сборная Словении сразится с национальной командой Боснии и Герцеговины. Матч состоится 4 сентября (18:45 мск). Ещё в одной встрече дня венгры сыграют с французами, которые во 2-м туре победили литовцев (77:73).