«Он не из этого мира». FIBA опубликовала видео ювелирного броска Дончича

Международная федерация баскетбола (FIBA) на своём официальном YouTube-канале выложила видео, сделав акцент на выдающейся игре лидера сборной Словении Луки Дончича на Евробаскете – 2022.
«Лука Дончич не из этого мира», – такими словами медийщики FIBA сопроводили кадры из трансляции матча словенцев против сборной Венгрии, на которых Лука Дончич выполняет шикарный бросок с дальних подступов к трёхочковой дуге и попадает.
Права на видео принадлежат FIBA. Ролик можно посмотреть в YouTube-канале FIBA — The Basketball Channel.
Словенцы успешно начали выступления на чемпионате Европы, обыграв Литву (92:85) и Венгрию (103:88). В первой игре Лука стал вторым в команде по системе «гол+пас» (14 очков, 10 передач) после центрового Майка Тоби (24+1), с венграми – лучшим по результативности (20+7).
В следующем туре сборная Словении сыграет с национальной командой Боснии и Герцеговины. Матч состоится 4 сентября (18:45 мск).
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