Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Он не из этого мира». FIBA опубликовала видео ювелирного броска Дончича

«Он не из этого мира». FIBA опубликовала видео ювелирного броска Дончича
Комментарии

Международная федерация баскетбола (FIBA) на своём официальном YouTube-канале выложила видео, сделав акцент на выдающейся игре лидера сборной Словении Луки Дончича на Евробаскете – 2022.

«Лука Дончич не из этого мира», – такими словами медийщики FIBA сопроводили кадры из трансляции матча словенцев против сборной Венгрии, на которых Лука Дончич выполняет шикарный бросок с дальних подступов к трёхочковой дуге и попадает.

Права на видео принадлежат FIBA. Ролик можно посмотреть в YouTube-канале FIBA — The Basketball Channel.

Словенцы успешно начали выступления на чемпионате Европы, обыграв Литву (92:85) и Венгрию (103:88). В первой игре Лука стал вторым в команде по системе «гол+пас» (14 очков, 10 передач) после центрового Майка Тоби (24+1), с венграми – лучшим по результативности (20+7).

В следующем туре сборная Словении сыграет с национальной командой Боснии и Герцеговины. Матч состоится 4 сентября (18:45 мск).

Новость по теме
Лука Дончич ответил критикам, упрекнувшим его в плохой форме. Фото стало вирусным
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022