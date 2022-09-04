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26 очков Везенкова не помогли Болгарии одержать первую победу на Евробаскете-2022

26 очков Везенкова не помогли Болгарии одержать первую победу на Евробаскете-2022
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Сборная Черногории одержала победу в матче 3-го тура чемпионата Европы по баскетболу — 2022 среди мужчин над национальной командой Болгарии. Встреча прошла в Тбилиси (Грузия) и завершилась со счётом 91:81 (21:21, 24:25, 22:12, 24:23) в пользу черногорских баскетболистов.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Боян Дублевич, набравший 17 очков и сделавший девять подборов. В составе болгарской сборной больше всех очков набрал Александар Везенков. В его активе 26 баллов.

В следующем туре сборная Черногории проведёт матч с национальной командой Испании. Встреча состоится 6 сентября в 17:15 мск. Болгария в 4-м туре сыграет с баскетболистами из сборной Грузии. Матч также пройдёт 6 сентября. Начало противостояния — в 20:00 мск.

ЧЕ-2022 (м). Группа A. 3-й тур
04 сентября 2022, воскресенье. 14:30 МСК
Болгария
Окончен
81 : 91
Черногория
Болгария: Везенков - 26, Иванов - 17, Костов - 10, Алипиев - 9, Иванов - 8, Карамфилов - 6, Маринов - 4, Бост - 1, Димитров, Симеонов, Стойлов, Янев
Черногория: Михайлович - 23, Дробняк - 17, Дублевич - 17, Радович - 16, Перри - 12, Илич - 2, Попович - 2, Симонович - 2, Вучелич, Николич, Павличевич, Радончич
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