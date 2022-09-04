26 очков Везенкова не помогли Болгарии одержать первую победу на Евробаскете-2022

Сборная Черногории одержала победу в матче 3-го тура чемпионата Европы по баскетболу — 2022 среди мужчин над национальной командой Болгарии. Встреча прошла в Тбилиси (Грузия) и завершилась со счётом 91:81 (21:21, 24:25, 22:12, 24:23) в пользу черногорских баскетболистов.



Самым результативным игроком в составе победителей стал Боян Дублевич, набравший 17 очков и сделавший девять подборов. В составе болгарской сборной больше всех очков набрал Александар Везенков. В его активе 26 баллов.



В следующем туре сборная Черногории проведёт матч с национальной командой Испании. Встреча состоится 6 сентября в 17:15 мск. Болгария в 4-м туре сыграет с баскетболистами из сборной Грузии. Матч также пройдёт 6 сентября. Начало противостояния — в 20:00 мск.