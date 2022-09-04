Тренер Италии заплакал во время исполнения гимна и устроил шоу на матче. Фото

Главный тренер сборной Италии по баскетболу Джанмарко Поццекко запомнился зрителям эмоциональным поведением во время матча 2-го тура чемпионата Европы со сборной Италии.

Перед началом встречи наставник заплакал во время исполнения гимна, а уже по ходу игры неоднократно крайне резко реагировал на происходящее на площадке, устроив из обыденного матча необычное шоу для болельщиков на домашней арене.

Напомним, сборная Греции в этом матче одержала победу со счётом 85:81 (23:17, 24:23, 24:17, 14:24). Встреча проходила в Милане (Италия). Греция в 3-м туре группового этапа сыграет с командой Великобритании. Матч состоится 5 сентября, начало встречи — в 18:00 мск. Италия в этот же день сыграет с Украиной, начало — в 22:00 мск.