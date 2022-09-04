Бельгия обыграла Испанию в третьем туре Евробаскета-2022

Сегодня в Тбилиси состоялся матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы по баскетболу — 2022, в котором встречались сборные Испании и Бельгии. Победу в матче одержали бельгийцы со счётом 83:73.

Самым результативным игроком встречи стал Эммануэль Лекомт, который записал на свой счёт 20 очков. У испанцев отличился Вилли Эрнангомес — 18 очков.

После трёх игр национальная команда Испании возглавляет группу А с пятью очками. Бельгийцы также набрали пять очков, однако располагаются на третьей строчке по дополнительным показателям.

Следующий матч испанцы проведут с Черногорией 6 сентября в 17:15 мск. Сборная Бельгии в этот же день встретится с Турцией в 14:30 мск.