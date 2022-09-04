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Бельгия обыграла Испанию в третьем туре Евробаскета-2022

Бельгия обыграла Испанию в третьем туре Евробаскета-2022
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Сегодня в Тбилиси состоялся матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы по баскетболу — 2022, в котором встречались сборные Испании и Бельгии. Победу в матче одержали бельгийцы со счётом 83:73.

Самым результативным игроком встречи стал Эммануэль Лекомт, который записал на свой счёт 20 очков. У испанцев отличился Вилли Эрнангомес — 18 очков.

После трёх игр национальная команда Испании возглавляет группу А с пятью очками. Бельгийцы также набрали пять очков, однако располагаются на третьей строчке по дополнительным показателям.

Следующий матч испанцы проведут с Черногорией 6 сентября в 17:15 мск. Сборная Бельгии в этот же день встретится с Турцией в 14:30 мск.

ЧЕ-2022 (м). Группа A. 3-й тур
04 сентября 2022, воскресенье. 17:15 МСК
Испания
Окончен
73 : 83
Бельгия
Испания: Эрнангомес - 18, Браун - 11, Эрнангомес - 11, Лопес-Аростеги - 7, Брисуэла - 6, Гаруба - 6, Фернандес - 5, Парра - 3, Прадилья - 3, Фернандес - 2, Диас - 1, Саис
Бельгия: Лекомт - 20, Жийе - 14, Обасоан - 11, Бако - 10, Ванвейн - 8, Мвема - 6, Табу - 6, Блейэнберг - 3, Либерт - 2, де Зеув - 2, Тумба - 1, Братанович
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