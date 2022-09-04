«Это стоило нам матча». Литовские баскетболисты пришли в ярость из-за ошибок судей

Игроки сборной Литвы Миндаугас Кузминскас и Марюс Григонис прокомментировали ошибки судей во время матча чемпионата Европы по баскетболу — 2022 со сборной Германии (107:109, ОТ).

«Их тренер или их скамейка получили технический, а мы не получили этот бросок. После того как наши тренеры начали протестовать, комиссар просто сидел весь красный и ничего не делал. Не знаю, мы должны были выиграть игру до овертайма, как и две предыдущие. Это тяжело. Тот единственный бросок, который нам не дали, стоил нам овертайма. Теперь уже ничего не поделаешь. Возможно, мы уделили этому слишком много внимания», — приводит слова Кузминскаса BasketNews.

«В прошлый раз это был Гобер. Теперь нам не дали штрафной бросок за технический фол. Если эти судьи продолжат работать на Евробаскете, я даже не знаю, что сказать о ФИБА.



И что дальше? Это стоило нам матча. Сейчас они отправятся домой, и на этом всё», — сказал Григонис.

Ранее по поводу этой ситуации высказался один из лидеров команды Йонас Валанчюнас.