Грузия сенсационно обыграла Турцию в 3-м туре Евробаскета-2022

В Тбилиси состоялся матч 3-го тура чемпионата Европы по баскетболу — 2022, в котором сборная Грузии встречалась с национальной командой Турции. Матч завершился в пользу подопечных Элиаса Зуроса со счётом 88:83 (ОТ).

Самым результативным игроком встречи стал Александр Мамукелашвили, который записал на свой счёт 20 очков. У турок наилучшую результативность продемонстрировал Алперен Шенгюн — 19 очков.

После трёх туров Грузия занимает пятую строчку в турнирной таблице группы А, имея в своём активе четыре очка. Турецкая сборная идёт второй — пять очков. Возглавляет группу сборная Испании (5).

В следующем туре национальная команда Грузии встретится с Болгарией. Турция сыграет с Бельгией. Оба матча состоятся 6 сентября.

Права на видео принадлежат FIBA. Ролик можно посмотреть в YouTube-канале FIBA — The Basketball Channel.