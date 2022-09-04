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Грузия сенсационно обыграла Турцию в 3-м туре Евробаскета-2022

Грузия сенсационно обыграла Турцию в 3-м туре Евробаскета-2022
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В Тбилиси состоялся матч 3-го тура чемпионата Европы по баскетболу — 2022, в котором сборная Грузии встречалась с национальной командой Турции. Матч завершился в пользу подопечных Элиаса Зуроса со счётом 88:83 (ОТ).

Самым результативным игроком встречи стал Александр Мамукелашвили, который записал на свой счёт 20 очков. У турок наилучшую результативность продемонстрировал Алперен Шенгюн — 19 очков.

После трёх туров Грузия занимает пятую строчку в турнирной таблице группы А, имея в своём активе четыре очка. Турецкая сборная идёт второй — пять очков. Возглавляет группу сборная Испании (5).

В следующем туре национальная команда Грузии встретится с Болгарией. Турция сыграет с Бельгией. Оба матча состоятся 6 сентября.

Права на видео принадлежат FIBA. Ролик можно посмотреть в YouTube-канале FIBA — The Basketball Channel.

ЧЕ-2022 (м). Группа A. 3-й тур
04 сентября 2022, воскресенье. 20:00 МСК
Турция
Окончен
83 : 88
ОТ
Грузия
Турция: Шенгюн - 21, Шанлы - 15, Осман - 13, Махмутоглу - 11, Ларкин - 9, Тунджер - 7, Коркмаз - 4, Османи - 3, Битим, Кабаджа, Сайбир, Хазер
Грузия: Мамукелашвили - 20, Макфадден - 17, Андроникашвили - 15, Шермадини - 15, Санадзе - 13, Бекаури - 3, Джинчарадзе - 3, Цинцадзе - 2, Беришвили, Боколишвили, Буржанадзе
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