Торнике Шенгелия: мы отреагировали на провокации турок как мужчины

Один из лидеров национальной команды Грузии Торнике Шенгелия высказался по поводу потасовки, произошедшей после матча Евробаскета-2022 со сборной Турции (88:83 ОТ). 30-летний экс-игрок ЦСКА пропускает соревнования из-за травмы, но, как сообщали в турецкой команде, он был в числе нападавших на Фуркана Коркмаза.
«Идиотская ситуация была создана на пустом месте, и очень жаль, что она была разрешена таким образом. Этого можно было легко избежать с обеих сторон.
С одной стороны, мы могли бы отреагировать по-другому и не давать волю эмоциям. Мы должны были лучше реагировать на провокации. Мы отреагировали как люди, как мужчины и продемонстрировали свою реакцию. С другой стороны, когда конфликт начинается на площадке, он всегда должен оставаться там. Нельзя просить игроков других команд на глазах у их друзей, семьи и тысяч болельщиков идти в туннель и продолжать драку там.
Мало того, когда мы направлялись в раздевалку, провокации продолжались. Нас называли всевозможными словами и жестами указывали, куда надо идти, чтобы драться.
Кроме того, заявления, которые были сделаны в СМИ с турецкой стороны, нарисовали совсем другую картину, что вызвало агрессию со стороны турецких болельщиков по отношению к нам и нашим семьям. Агрессия включает в себя очень тревожные сообщения и угрозы смерти», — приводит слова Шенгелии пресс-служба федерации баскетбола Грузии.
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