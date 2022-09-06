Франция обыграла Боснию на Евробаскете-2022, Фурнье и Эртель набрали по 14 очков

В Кёльне завершился матч 4-го тура чемпионата Европы по баскетболу 2022 года между национальными командами Франции и Боснии и Герцеговины. Победу одержали французы со счётом 81:68.
Самым результативным игроком матча стал Гершон Ябуселе, который записал на свой счёт 15 очков. По 14 очков набрали Эван Фурнье и Томас Эртель. В составе Боснии Юсуф Нуркич, Миралем Халилович и Джанан Муса также набрали по 14 очков.
Франция благодаря победе набрала семь очков и возглавила группу B. В активе Боснии, потерпевшей своё второе поражение на Евробаскете-2022, шесть очков и третье место в группе.
В заключительном туре сборная Боснии и Герцеговины сыграет с национальной командой Литвы. Французы сыграют со сборной Словении.
Права на видео принадлежат FIBA. Ролик можно посмотреть в YouTube-канале FIBA — The Basketball Channel.
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