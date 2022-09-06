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Франция обыграла Боснию на Евробаскете-2022, Фурнье и Эртель набрали по 14 очков

Франция обыграла Боснию на Евробаскете-2022, Фурнье и Эртель набрали по 14 очков
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В Кёльне завершился матч 4-го тура чемпионата Европы по баскетболу 2022 года между национальными командами Франции и Боснии и Герцеговины. Победу одержали французы со счётом 81:68.

Самым результативным игроком матча стал Гершон Ябуселе, который записал на свой счёт 15 очков. По 14 очков набрали Эван Фурнье и Томас Эртель. В составе Боснии Юсуф Нуркич, Миралем Халилович и Джанан Муса также набрали по 14 очков.

Франция благодаря победе набрала семь очков и возглавила группу B. В активе Боснии, потерпевшей своё второе поражение на Евробаскете-2022, шесть очков и третье место в группе.

В заключительном туре сборная Боснии и Герцеговины сыграет с национальной командой Литвы. Французы сыграют со сборной Словении.

Права на видео принадлежат FIBA. Ролик можно посмотреть в YouTube-канале FIBA — The Basketball Channel.

ЧЕ-2022 (м). Группа B. 4-й тур
06 сентября 2022, вторник. 15:30 МСК
Босния и Герцеговина
Окончен
68 : 81
Франция
Босния и Герцеговина: Муса - 14, Нуркич - 14, Халилович - 14, Роберсон - 13, Атич - 10, Каменьяш - 3, Врабац, Гегич, Лазич, Пенава, Сулейманович, Чампара
Франция: Ябуселе - 15, Фурнье - 14, Эртель - 14, Гобер - 11, Пуарье - 9, Тарпей - 7, Окобо - 4, Фалль - 4, Альбиси - 3, Луваву-Кабарро, М'Байе, Маледон
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