Франция обыграла Боснию на Евробаскете-2022, Фурнье и Эртель набрали по 14 очков

В Кёльне завершился матч 4-го тура чемпионата Европы по баскетболу 2022 года между национальными командами Франции и Боснии и Герцеговины. Победу одержали французы со счётом 81:68.



Самым результативным игроком матча стал Гершон Ябуселе, который записал на свой счёт 15 очков. По 14 очков набрали Эван Фурнье и Томас Эртель. В составе Боснии Юсуф Нуркич, Миралем Халилович и Джанан Муса также набрали по 14 очков.



Франция благодаря победе набрала семь очков и возглавила группу B. В активе Боснии, потерпевшей своё второе поражение на Евробаскете-2022, шесть очков и третье место в группе.



В заключительном туре сборная Боснии и Герцеговины сыграет с национальной командой Литвы. Французы сыграют со сборной Словении.

Права на видео принадлежат FIBA. Ролик можно посмотреть в YouTube-канале FIBA — The Basketball Channel.