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Президент Федерации баскетбола Турции: если у Грузии есть яйца, пусть покажут видеозаписи

Президент Федерации баскетбола Турции: если у Грузии есть яйца, пусть покажут видеозаписи
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Президент турецкой федерации баскетбола Хедо Туркоглу выступил с заявлением относительно скандального матча между национальными командами Турции и Грузии на Евробаскете-2022. Грузия одержала победу со счётом 88:83 в овертайме, после чего Турция подала протест на судейство.

«Если они считают это провокацией, пускай покажут видео всем. Я предлагаю им это сделать прямо сейчас. Если они считают, что мы провоцируем, и у них хватает смелости, я жду видеозаписи того, что произошло в раздевалке.

Тогда увидим, кто лжёт, а кто нет. Кто провоцирует, а кто нет. В следующий раз спросите их об этом, когда увидите. Если у них есть яйца, есть мужество, то пускай покажут видеозаписи с камер, мы будем ждать. Если же нет, то им не стоит даже говорить об этой ситуации», — приводит слова Туркоглу Basket News.

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