Разыгрывающий сборной Нидерландов Уильямс забил с центра площадки на Евробаскете-2022

Игрок сборной Нидерландов Леон Уильямс в матче с национальной командой Польши в рамках 4-го тура чемпионата Европы 2022 года отметился невероятным баззером с центра площадки.



Уильямс получил мяч от партнёра за четыре секунды до конца первой половины игры, продвинулся к центру площадки и реализовал бросок под сирену.

Леон Уильямс и его потрясающий баззер битер в матче со сборной Польши

Леон Уильямс в игре с Польшей набрал девять очков, реализовав три дальних броска из пяти, отдал три результативные передачи и поставил один блок-шот. Нидерланды проиграли полякам со счётом 69:75, это их четвёртое поражение на Евробаскете-2022.



После четырёх туров национальная команда Нидерландов замыкает турнирную таблицу группы D. В 5-м туре им предстоит сыграть с Финляндией. Польша, в свою очередь, набрала уже семь очков и вышла на первое место в группе. В заключительном туре поляки сыграют со сборной Сербии.