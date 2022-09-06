Греция нанесла Украине первое поражение на Евробаскете-2022, Адетокунбо набрал 41 очко

В Милане завершился матч 4-го тура чемпионата Европы 2022 года между национальными командами Греции и Украины. Встреча завершилась уверенной победой греков со счётом 99:79.



Самым результативным игроком матча стал лидер сборной Греции Яннис Адетокунбо, который набрал 41 очко, совершил девять подборов и отдал две результативные передачи. Баскетболисты сборной Украины Иссуф Санон и Святослав Михайлюк набрали больше всех очков в своей команде — по 16.



Сборная Греции одержала четыре победы в стартовых четырёх турах. Для Украины это поражение стало первым на Евробаскете-2022.



В заключительном туре Греция сыграет с национальной командой Эстонии, украинцам предстоит провести матч со сборной Хорватии. Обе игры состоятся 8 сентября.

Права на видео принадлежат FIBA. Ролик можно посмотреть в YouTube-канале FIBA — The Basketball Channel.