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Греция нанесла Украине первое поражение на Евробаскете-2022, Адетокунбо набрал 41 очко

Греция нанесла Украине первое поражение на Евробаскете-2022, Адетокунбо набрал 41 очко
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В Милане завершился матч 4-го тура чемпионата Европы 2022 года между национальными командами Греции и Украины. Встреча завершилась уверенной победой греков со счётом 99:79.

Самым результативным игроком матча стал лидер сборной Греции Яннис Адетокунбо, который набрал 41 очко, совершил девять подборов и отдал две результативные передачи. Баскетболисты сборной Украины Иссуф Санон и Святослав Михайлюк набрали больше всех очков в своей команде — по 16.

Сборная Греции одержала четыре победы в стартовых четырёх турах. Для Украины это поражение стало первым на Евробаскете-2022.

В заключительном туре Греция сыграет с национальной командой Эстонии, украинцам предстоит провести матч со сборной Хорватии. Обе игры состоятся 8 сентября.

Права на видео принадлежат FIBA. Ролик можно посмотреть в YouTube-канале FIBA — The Basketball Channel.

ЧЕ-2022 (м). Группа C. 4-й тур
06 сентября 2022, вторник. 18:00 МСК
Греция
Окончен
99 : 79
Украина
Греция: Адетокунбо - 41, Дорси - 13, Калатес - 13, Слукас - 7, Папаяннис - 6, Аграванис - 5, Папаниколау - 4, Папапетру - 4, Адетокунбо - 2, Ларенцакис - 2, Лунцис - 2, Адетокунбо
Украина: Михайлюк - 16, Санон - 16, Лень - 10, Сидоров - 10, Ткаченко - 8, Пустовой - 6, Близнюк - 4, Скапинцев - 4, Бобров - 3, Зотов - 2, Герун, Лукашов
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