Фурнье оценил поддержку от литовских болельщиков в матче с Боснией на Евробаскете-2022

Капитан сборной Франции Эван Фурнье поблагодарил литовских болельщиков за поддержку в матче 4-го тура чемпионата Европы с национальной командой Боснии и Герцеговины.
В случае победы боснийцев Литва теряла шансы на выход в плей-офф. Франция одержала уверенную победу со счётом 81:68, а сам Фурнье набрал 14 очков.
«Думаю, это было потрясающе. Уверен, что они перед матчем гуглили, как сказать «спасибо» по-французски. Невероятно, как они нас поддерживали. Очевидно, причины на это у них были. Нам это помогло. Когда игра начинается рано, ты можешь быть не в лучшем состоянии. Но такая энергия, которая есть с самого начала благодаря болельщикам, нам помогла. Это было здорово. Я бы хотел, чтобы наша команда получала такую же поддержку от французских болельщиков», — приводит слова Фурнье Eurohoops.
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