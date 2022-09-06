Адетокунбо набрал 41 очко в игре с Украиной, это 2-й результат в Евробаскете в XXI веке

Лидер сборной Греции Яннис Адетокунбо набрал 41 очко в матче 4-го тура группового этапа чемпионата Европы 2022 года со сборной Украины. Это лучший результат за последние 21 год. Рекорд XXI века принадлежит немцу Дирку Новицки, который в 2001 году набрал 43 очка.
Звёздный форвард провёл на площадке 27:27, 13 раз из 18 точно бросал с игры, также на счету Янниса девять подборов, две результативные передачи и один перехват. Стоит отметить, что в предыдущей игре Адетокунбо не играл.
Сборная Греции одержала четвёртую победу в четырёх турах Евробаскета-2022. Для Украины это первое поражение на турнире.
В 5-м туре греки сыграют со сборной Эстонии, Украина — с Хорватией.
Права на видео принадлежат FIBA. Ролик можно посмотреть в YouTube-канале FIBA — The Basketball Channel.
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